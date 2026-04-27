النفط يقفز بأكثر من 2% والذهب يتراجع بفعل قوة الدولار

عواصم في 27 أبريل/ وام/ ارتفعت أسعار النفط في مستهل التعاملات الآسيوية، اليوم الإثنين، مسجلة مكاسب تجاوزت 2%.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.16 دولار، أي بنسبة 2.05 %، لتصل إلى 107.49 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ السابع من أبريل .

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار1.77 دولار، أو بنسبة 1.88 %، ليبلغ 96.17 دولار للبرميل.

في المقابل، انخفضت أسعار الذهب متأثرة بارتفاع الدولار.

وبحلول الساعة 00:59 بتوقيت غرينتش، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4694.26 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن خسر 2.5% خلال الأسبوع الماضي، منهياً سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.9% إلى 4697.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 75.48 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.3% إلى 2005.15 دولار، كما هبط البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1492.22 دولار.

- خلا -