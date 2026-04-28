الرئيس العراقي يكلّف علي الزيدي تشكيل الحكومة الجديدة

بغداد في 28 أبريل /وام/ كلّف الرئيس العراقي نزار آميدي اليوم الاثنين، علي الزيدي تشكيل الحكومة الجديدة، بعد ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي .

وأفادت الرئاسة العراقية في بيان بأن آميدي كلّف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا ،علي الزيدي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأكّد علي الزيدي بعيد تكليفه عزمه على العمل مع جميع القوى السياسية لتشكيل حكومة تستجيب لمطالب المواطنين في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة.

ويفترض بالزيدي ان يشكل الحكومة الجديدة وينال ثقة مجلس النواب العراقي في غضون 30 يوما ، وإن لم يتمكن من ذلك، يكلف رئيس الجمهورية مرشحا آخر عن الإطار.

-خلا-