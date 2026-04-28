رئيس الوزراء القطري يبحث مع نظيره المصري تطورات المنطقة

الدوحة في 28 أبريل /وام/ بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الاثنين ، هاتفيا ، مع نظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي تطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية"قنا" انه تم خلال الاتصال الذي أجراه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مع نظيره المصري، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة لاسيما المتعلقة بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران والجهود الهادفة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

