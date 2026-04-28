ولي العهد الكويتي يبحث هاتفيا مع نائب الرئيس الأمريكي المستجدات الإقليمية والدولية

الكويت في 28 أبريل/ وام / بحث ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح هاتفيًا اليوم الاثنين، مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى إغلاق مضيق هرمز وما يترتب على ذلك من تحديات ومشاكل اقتصادية جسيمة تؤثر على حركة الملاحة والتجارة العالمية وأمن إمدادات الطاقة.

و ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" انه تم خلال الاتصال الذي أجراه ولي العهد مع نائب الرئيس الأمريكي، استعراض العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مناقشة العلاقات في المجال العسكري والأمني والتأكيد على متانة التحالف الاستراتيجي بين البلدين.

و أعرب جي دي فانس خلال الاتصال ،عن دعم الولايات المتحدة لدولة الكويت بكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

-خلا-