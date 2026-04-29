ارتفاع مبيعات التجزئة في كوريا بنسبة 5.6% خلال مارس

سيئول في 29 أبريل/ وام/ ارتفعت إيرادات شركات البيع بالتجزئة الكبرى في جمهورية كوريا بنسبة 5.6% على أساس سنوي في مارس الماضي، بفضل الطلب الاستهلاكي القوي الناتج عن الزيادة الكبيرة في عدد السياح وموسم العودة إلى المدارس، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة، اليوم الأربعاء، عن وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية، عن الوزارة قولها، إن متاجر البيع بالتجزئة غير المتصلة بالإنترنت سجلت نموا في المبيعات بنسبة 1.9% على أساس سنوي، حيث حققت المتاجر متعددة الأقسام نموا ملحوظا بنسبة 14.7%، بينما حققت المتاجر الصغيرة زيادة في الإيرادات بنسبة 2.7%.

وأضافت الوزارة أن المتاجر متعددة الأقسام شهدت على وجه الخصوص زيادة في إيراداتها في قطاعات الأزياء والسلع الرياضية ومستلزمات الأطفال، وذلك مع وصول عدد السياح الأجانب إلى البلاد خلال مارس إلى رقم قياسي بلغ 2.06 مليون سائح، كما ارتفع الطلب على التسوق مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأشارت إلى أن إيرادات منصات البيع بالتجزئة الإلكترونية الرئيسية ارتفعت بنسبة 8.1% على أساس سنوي، فيما استحوذت المنصات الإلكترونية على 60.6% من إجمالي مبيعات التجزئة في مارس، بينما بلغت حصص المتاجر متعددة الأقسام والمتاجر الصغيرة ومحلات السوبر ماركت 15.4% و13.9% و8.1% على التوالي.