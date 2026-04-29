" فيفا" يعتمد زيادة قياسية في جوائز كأس العالم 2026

فانكوفر في 29 أبريل/ وام/ أقر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، زيادة قياسية في التوزيعات المالية المخصصة للمنتخبات الـ 48 المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، لتصل إلى نحو 871 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 15%، وذلك خلال اجتماعه الذي عقد أمس.

وتقرر رفع مخصصات الإعداد من 1.5 مليون دولار إلى 2.5 مليون دولار، وزيادة مكافآت التأهل من 9 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار، إلى جانب تخصيص أكثر من 16 مليون دولار إضافية لدعم تكاليف وفود المنتخبات وزيادة حصص التذاكر.

وأكد جياني إنفانتينو، رئيس "فيفا"، أن الاتحاد الدولي يتمتع بأقوى وضع مالي في تاريخه، ما يتيح دعم الاتحادات الأعضاء الـ211 بشكل غير مسبوق، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس إعادة استثمار موارد اللعبة في تطوير كرة القدم عالمياً.

من ناحية أخرى وافق مجلس "فيفا" على تعديل لوائح الحوكمة بما يسمح لمنتخب اللاجئات الأفغانيات بالمشاركة في مسابقات "فيفا" الرسمية، بعد مشاركته الأولى في سلسلة "فيفا توحد – السيدات 2025"، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الاتحادات غير القادرة على تسجيل منتخبات وطنية.

واعتمد المجلس تعديلاً على نظام البطاقات الصفراء في مونديال 2026، بحيث يتم إلغاء البطاقات الفردية بعد دور المجموعات، ثم مجدداً بعد الدور ربع النهائي، تماشياً مع النظام الموسع للبطولة.

كما تم تأكيد إقامة كأس العالم تحت 17 عاماً 2026 في قطر خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر.

واعتمد المجلس مواعيد عدد من البطولات ضمن أجندة المباريات الدولية للرجال، أبرزها كأس آسيا 2027 في السعودية بمشاركة منتخب الإمارات من 7 يناير إلى 5 فبراير، والكأس الذهبية لـ"كونكاكاف" من 19 يونيو إلى 11 يوليو، وكأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027.

وفي الإطار التنظيمي، تقرر إجراء انتخابات رئاسة "فيفا" للدورة 2027-2031 خلال المؤتمر الـ77 في عام 2027، على أن تبدأ الفترة الانتخابية في 30 أبريل 2026.