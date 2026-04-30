حكومة الفجيرة تشارك في المنتدى العالمي للمعلومات الجغرافية في أمستردام

أمستردام في 29 أبريل/وام/ شاركت حكومة الفجيرة ممثلة في سعادة الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، وسعادة الدكتور أحمد حسن المرشدي، مدير عام مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية في أعمال المنتدى العالمي للمعلومات الجغرافية 2026 الذي استضافته العاصمة الهولندية أمستردام.

اطّلعت حكومة الفجيرة خلال مشاركتها على أحدث التقنيات والحلول في مجال نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي المرتبط بالبيانات المكانية، إضافة إلى تطبيقات المدن الذكية والبنية التحتية الرقمية إلى جانب الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في دعم منظومة اتخاذ القرار وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.

كما شاركت حكومة الفجيرة في جلسة نقاشية ضمن أعمال المنتدى تناولت البنية التحتية للمدن الذكية ودور البيانات الجيومكانية في دعم التخطيط الحضري وتعزيز كفاءة إدارة الموارد وشهدت استعراض عدد من التجارب والممارسات العالمية في توظيف التقنيات المكانية في تطوير الخدمات الحكومية وتحقيق الاستدامة.

وأكد سعادة الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي أن المشاركة في هذا الحدث تأتي في إطار حرص حكومة الفجيرة على مواكبة التطورات العالمية في مجال التحول الرقمي، وتبني التقنيات الحديثة التي تدعم تطوير الخدمات الحكومية وتحسين جودة الحياة.

وأضاف أن حكومة الفجيرة ماضية في بناء منظومة رقمية متكاملة تعتمد على البيانات محركا رئيسيا في اتخاذ القرار، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتقديم خدمات حكومية مبتكرة تلبي تطلعات المجتمع، وتواكب توجهات دولة الإمارات نحو الريادة العالمية في التحول الرقمي.

من جانبه، أكد سعادة الدكتور أحمد حسن المرشدي أهمية توظيف البيانات الجغرافية في دعم التخطيط الاستراتيجي وإدارة الموارد بكفاءة، بما يعزز من جاهزية الإمارة لمواكبة متطلبات المستقبل.

ونوه إلى أن تعزيز التكامل بين البيانات الجغرافية والخدمات الرقمية يسهم في ترسيخ بنية تحتية معلوماتية متقدمة تدعم صناع القرار، وتعزز من جاهزية الإمارة لمواكبة متطلبات المستقبل.

يعد المنتدى منصة عالمية تجمع نخبة الخبراء وصناع القرار لمناقشة دور التقنيات الجغرافية في دعم الاقتصاد والمجتمع، واستشراف مستقبل المدن الذكية والتنمية المستدامة.