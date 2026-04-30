"ستاندرد آند بورز" تحافظ على تصنيف كوريا الجنوبية عند المستوى "AA" مع نظرة مستقبلية مستقرة

سيؤول في 30 أبريل /وام حافظت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد آند بورز" يوم الأربعاء على تصنيفها الائتماني لكوريا الجنوبية عند المستوى "AA"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وبذلك أبقت الوكالة على التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل لكوريا الجنوبية عند ثالث أعلى مستوى في تصنيفها منذ أغسطس 2016، عندما رفعت التصنيف درجة واحدة من "AA-‎" إلى "AA".

وقالت الوكالة في تقريرها الأخير، إن اضطراب سوق الطاقة العالمي يمثل خطرا على اقتصاد كوريا الجنوبية في عام 2026، لكنها توقعت أن يخفف قطاع الإلكترونيات عالي التنافسية في البلاد والسياسة المالية الداعمة من هذه العوامل المعاكسة.

وأضافت أن بيئة السياسات عادت إلى طبيعتها بعد انتخاب الرئيس "لي جيه ميونغ" في يونيو 2025، مضيفة أن الإدارة الحالية في وضع جيد للاستجابة الحاسمة للمخاطر الناجمة عن أزمة سوق الطاقة العالمية.

وتوقعت الوكالة أن يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد أعلى من معظم الاقتصادات الأخرى ذات الدخل المرتفع خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة، لافتة إلى أن المخاطر الجيوسياسية لا تزال تلقي بظلالها على التصنيف السيادي لكوريا الجنوبية.

