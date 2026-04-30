مجلس الشيوخ البرازيلي يرفض مرشح الرئيس للمحكمة العليا للمرة الأولى منذ 130 عاما

ساو باولو في 30 أبريل /وام/ رفض مجلس الشيوخ في البرازيل، مرشح الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، للمحكمة العليا، في أول رفض من نوعه منذ أكثر من 130 عاما.

وصوت 34 عضوا بالمجلس فقط لصالح جورج ميسياس، الذي يشغل منصب المحامي العام للبرازيل منذ عام 2023 ويعد مستشارا قانونيا مقربا من لولا، بينما رفض 42 آخرون تعيينه، فيما كان يحتاج إلى 41 صوتا للموافقة على تعيينه.

ويحاول لولا، الذي يسعى لإعادة انتخابه في أكتوبر لولاية رابعة غير متتالية، تعيين ميسياس، بدلا من لويس روبرتو باروسو، الذي استقال في نوفمبر؛ إذ تعمل المحكمة العليا البرازيلية منذ ذلك الحين، بـ10 أعضاء فقط.

وكان ميسياس "46 عاما" قد حصل سابقا على موافقة لجنة في مجلس الشيوخ، لكن الجلسة العامة رفضت تعيينه في تصويت سري.

