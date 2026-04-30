فورد تسجل ارتفاعا قويا في الأرباح وترفع توقعاتها السنوية

نيويورك في 30 أبريل /وام/ أعلنت شركة السيارات الأمريكية الكبرى "فورد"، ارتفاع أرباحها في الربع الأول؛ حيث ارتفع صافي الدخل إلى 2.5 مليار دولار، أو0.63 دولار للسهم، مقارنة

بـ471 مليون دولار، أو 0.12 دولار للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي. كما زادت الإيرادات بنسبة 6.4% لتصل إلى 43.3 مليار دولار.

كما رفعت الشركة توقعاتها السنوية المعدلة للأرباح قبل الفوائد والضرائب إلى ما بين 8.5 و10.5 مليار دولار، مقارنة بتوقعات سابقة بين 8 و10 مليارات دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جيم فارلي، إن النتائج القوية لـ"فورد" في الربع الأول ورفع التوقعات السنوية يعكسان الزخم الذي تحققه خطة "فورد بلاس".

وأضاف: "لقد وضعنا الأساس لشركة فورد أكثر حداثة ومرونة، مع تحسين التكاليف والجودة".

