هزاع بن زايد يستقبل الشيوخ والمسؤولين والمواطنين في برزة قصر المقام بمنطقة العين

العين في الأول من مايو/ وام / استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وعدداً من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين في برزة قصر المقام بمنطقة العين.

وتبادل سموّه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقة الوطيدة التي تجمع القيادة الحكيمة وأبناء الوطن، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطن.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الحرص الذي يوليه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان لتعزيز التواصل المباشر مع أبناء منطقة العين، والاستماع إلى تطلعاتهم ومتطلباتهم.

واستقبل سموّه أعضاء اللجنة المنظمة للنسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي في العين، حيث أشاد بجهودهم في إنجاح نسخة هذا العام، مؤكِّداً أهمية هذا الحدث بوصفه منصة متكاملة لدعم الابتكار في القطاع الزراعي، وتعزيز الشراكات بين مختلف الجهات، وتمكين المزارعين، بما يسهم في ترسيخ أسس منظومة زراعية مستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في الدولة.

كما استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وفداً من "مجموعة تريندز" للبحوث والاستشارات، حيث اطّلع على أبرز الأدوار التي تقوم بها المجموعة، وأهم الدراسات والإنتاجات البحثية التي تُعدها للإسهام في دعم عملية اتخاذ القرار وتقديم الرؤى والتحليلات المتخصصة في مختلف المجالات.

من جانبهم، أعرب الحضور عن سعادتهم بلقاء سموّه، مؤكِّدين أن هذه اللقاءات تُترجم النهج الراسخ الذي أرست دعائمه القيادة الحكيمة من خلال التواصل المباشر مع أبناء الوطن، والحرص على الاستماع لاحتياجاتهم وتلبية تطلعاتهم.