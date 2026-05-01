تسيير أول رحلة تجارية مباشرة بين أمريكا وفنزويلا منذ سبع سنوات

كراكاس في الأول من مايو /وام/ هبطت أول رحلة تجارية مباشرة بين الولايات المتحدة وفنزويلا منذ سبع سنوات الخميس في كاركاس قادمة من مطار ميامي .

وهبطت الرحلة التابعة لشركة "إنفوي إير"، الفرع الإقليمي لـ"أميركان إيرلاينز"، والتي أقلّت رجال أعمال ومسؤولين في الحكومة الأميركية، إلى جانب عدد كبير من الصحافيين، في مطار "سيمون بوليفار" الدولي قرب العاصمة كراكاس.

و ستتولى شركة "إنفوي إير" التابعة لشركة "أميريكان إيرلانز" تسيير رحلة يومية بين ميامي وكراكاس. وأوضحت الشركة أنها تخطط لبدء رحلة ذهاب وإياب يومية ثانية اعتبارا من 21 مايو الجاري.

