أرباح و مبيعات "أبل" تتجاوز التوقعات بفضل أجهزة "ماك "

واشنطن في الأول من مايو /وام/ أعلنت "أبل" الخميس عن نتائج فاقت توقعات "وول ستريت" وسط حماس العملاء لشراء طراز جديد من أجهزة ماك بوك .

وذكرت "أبل" إن المبيعات والأرباح بلغت 111.18 مليار دولار و2.01 دولار للسهم الواحد للربع المالي الذي ⁠انتهى في 28 مارس الماضي متجاوزة توقعات ‌المحللين عند 109.66 مليار ⁠دولار و1.95 دولار للسهم وفقا لمجموعة ​بورصات لندن.

وبلغت ⁠مبيعات آيفون، الذي لا يزال المنتج ⁠الأكثر مبيعا للشركة بعد ما يقرب من 20 ⁠عاما من طرحه، 56.99 مليار دولار أي أقل قليلا من التقديرات البالغة ⁠57.21 مليار ​دولار وفقا ⁠لبيانات مجموعة بورصات لندن بعد أكبر عملية تجديد لتشكيلة المنتجات منذ آيفون إكس في عام 2017.

