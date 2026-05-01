فوز "سبورتنغ براغا" و"نونتنغهام فورست" في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي

لشبونه - لندن في الأول من مايو /وام/ فاز فريق "سبورتنغ براغا" البرتغالي على ضيفه "فرايبورغ" الألماني بهدفين مقابل هدف ،الخميس، في ذهاب الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

وسيلتقي الفريقان إيابا في ملعب فرايبورغ الألماني الخميس المقبل وتبدو حظوظهما قائمة في التأهل للنهائي.

وفي الدور ذاته فاز فريق "نوتنغهام فورست" الإنجليزي على مواطنه أستون فيلا 1-0 ،ليتقدم الفريق خطوة في طريق التأهل للنهائي في حال أنهى الإياب الاسبوع المقبل بالفوز أو التعادل.

وسيواجه الفائز من هذه المباراة المتأهل من مباراة "سبورتنغ براغا" و"فرايبورغ" في نهائي البطولة المقرر بمدينة اسطنبول التركية في العشرين من مايو الجاري.

-خلا-