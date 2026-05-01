الجيش الباكستاني يقتل 13 مسلحا قرب الحدود مع أفغانستان

إسلام أباد في الأول من مايو/وام/ لقي 13 مسلحا حتفهم ، الخميس، إثر اشتباكات مع قوات الجيش الباكستاني خلال محاولتي تسلل إلى مناطق إقليم "خيبر بختونخوا" شمالي البلاد القريبة من الحدود مع أفغانستان .

وذكرت قيادة الجيش الباكستاني في بيان له أن قوة باكستانية رصدت مجموعة مسلحة كانت تحاول التسلل إلى داخل الأراضي الباكستانية بالقرب من منطقة "موهماند" القبلية حيث دارت مواجهات مسلحة أسفرت عن مقتل ثمانية مسلحين.

وأضاف البيان أن الجنود الباكستانيين رصدوا مجموعة مسلحة أخرى كانت تحاول التسلل إلى داخل الأراضي الباكستانية بالقرب من منطقة "شمال وزيرستان" القبلية حيث فتحوا النار عليها ما أدى إلى مقتل خمسة مسلحين.

