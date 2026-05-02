الجنيبي يتوج الوحدة بطلاً لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم

أبوظبي في 2 مايو/ وام/ توّج سعادة عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، بحضور محمد عبدالباري الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، فريق الوحدة بطلاً لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، عقب فوزه على العين بركلات الترجيح 4-2، في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وعقب نهاية اللقاء، توّج الجنيبي فريق الوحدة بالكأس والميداليات الذهبية، محققاً لقبه الرابع في تاريخ المسابقة، فيما حصل فريق العين على الميداليات الفضية.

ونال زايد الحمادي حارس مرمى الوحدة جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد تألقه ومساهمته في تتويج فريقه باللقب.