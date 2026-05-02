لاعبو الوحدة يحتفلون بتتويجهم بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي

أبوظبي في 2 مايو/ وام/ أعرب لاعبو فريق الوحدة عن سعادتهم الكبيرة بالتتويج، بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، الليلة بعد الفوز على فريق العين بركلات الترجيح 4-2، في استاد محمد بن زايد.

وأصبح حسن العبدولي مدرب فريق الوحدة أول مدرب إماراتي يحقق بطولة مع نادي الوحدة، وثاني مدرب إماراتي يحقق لقب كأس مصرف ابوظبي الإسلامي بعد المدرب مهدي علي.

وأكد حسن العبدولي، مدرب فريق الوحدة، أن هذا الإنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرة الفريق، مشيداً بما قدمه اللاعبون من أداء مميز في مباراة اتسمت بالقوة والندية.

وقال: "فخور بالانجاز الذي تحقق. هو نتاج عمل المدربين السابقين للفريق، واتوجه لهم جميعا بالشكر على مجهودهم، والآن علينا التركيز في مسابقة دوري ادنوك للمحترفين، وانهاء المسابقة في المركز الثالث".

وأعرب حارس مرمى الوحدة، زايد الحمادي، عن اعتزازه بهذا التتويج، مؤكداً أن العمل الجماعي ودعم إدارة النادي كانا وراء تحقيق هذا اللقب.

وأضاف: "نجحنا في إسعاد جماهيرنا وتعويضها عن الفترة الماضية، بعد موسم صعب، إلا أن هذا اللقب سيكون دافعاً قوياً لنا لمواصلة حصد البطولات".

وأكد عمر خريبين، نجم هجوم الوحدة، أن طموح الفريق يتمثل دائماً في المنافسة على الألقاب، مشيراً إلى أن التتويج جاء بعد تحديات كبيرة واجهت اللاعبين خلال الموسم.

وقال: "نأمل أن يكون هذا اللقب بداية لمزيد من الإنجازات في المرحلة المقبلة، التي تتطلب الكثير من العمل والتركيز".

من جانبه، أعرب فلاديمير إيفيتش، مدرب فريق العين، عن فخره بأداء فريقه رغم الخسارة، مشيراً إلى أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة على المستويين الهجومي والدفاعي.

وأوضح أن فريقه كان الأفضل في معظم فترات اللقاء، وصنع العديد من الفرص، خاصة في الشوط الأول، إلا أن الحظ لم يكن حاضراً في إنهاء الهجمات.

وأضاف أن فريق الوحدة لجأ إلى الدفاع معظم الوقت للاحتكام إلى ركلات الترجيح، مؤكداً في الوقت ذاته أن العين يمتلك عناصر شابة واعدة تبشر بمستقبل قوي.