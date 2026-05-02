4 قتلى وعشرات المصابين جراء الأمطار والفيضانات في البرازيل

ريسيفي - البرازيل في 2 مايو /وام/ أفادت قناة "سي إن إن برازيل" بمصرع 4 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات بجروح جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية واسعة النطاق في ولاية بيرنامبوكو شمال شرق البرازيل.

وبحسب القناة، فإن مدينة ريسيفي عاصمة الولاية والمناطق المحيطة بها تشهد الوضع الأكثر خطورة؛ حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى انهيارات أرضية في المناطق الجبلية وانهيار مبان سكنية وغمر الطرق السريعة بالمياه.

وبلغ عدد القتلى 4 أشخاص حتى الآن، فيما يجري العمل على تحديد العدد الدقيق للمصابين.

وأشارت القناة إلى أن المستشفيات المحلية تعمل بكامل طاقتها لتعالج مصابين بجروح متفاوتة الخطورة، في حين تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق الأكثر تضررا، بمشاركة فرق الإطفاء والدفاع المدني، كما يقوم رجال الإنقاذ بإجلاء السكان من المناطق المعرضة للخطر.

-خلا-