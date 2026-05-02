تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية عالميا في الربع الأول من 2026

ميونخ في 2 مايو /وام/ شهدت مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم تراجعا في الربع الأول من العام الجاري 2026، وذلك وفق تحليل أجرته شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" للاستشارات الاقتصادية.

وقال تقرير الشركة إن عدد السيارات الكهربائية في 43 سوقا رئيسية بلغ نحو 2.7 مليون سيارة، بانخفاض قدره 1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وهو أمر غير معتاد؛ إذ كانت الأرقام تسجل زيادات ملحوظة باستمرار، حيث ارتفعت خلال عام 2025 بأكمله بنحو الثلث تقريبا.

ويعود السبب الرئيسي في ضعف الأرقام إلى التطورات في الصين، التي تعد أكبر سوق للسيارات الكهربائية بفارق كبير؛ فقد سجلت الشركة هناك 1.32 مليون سيارة كهربائية، بانخفاض قدره 20% مقارنة بالعام السابق، بينما كان التراجع في الولايات المتحدة، أكثر حدة نسبيا، إذ بلغ 23% ليصل إلى نحو 233 ألف سيارة.

ولم تتمكن الزيادات في مناطق أخرى من العالم من تعويض هذا التراجع، رغم أن المبيعات في أوروبا - وتحديدا في الاتحاد الأوروبي إضافة إلى بريطانيا وآيسلندا وليخنشتاين والنرويج وسويسرا - ارتفعت بنسبة 26%

لتصل إلى نحو 724 ألف سيارة، وكان من بين العوامل الدافعة لذلك تحقيق مبيعات قوية في ألمانيا وفرنسا.

ورغم انخفاض الأرقام المطلقة، واصلت السيارات الكهربائية تعزيز أهميتها عالميا، من بين أسباب ذلك أن مبيعات السيارات التقليدية ذات محركات الاحتراق تراجعت بنسبة 8%، وهو انخفاض أكبر بكثير.

وبلغت الحصة السوقية للسيارات الكهربائية، وفقا للتحليل، نحو 16%، وهو أعلى مستوى يسجل في أي ربع أول.

