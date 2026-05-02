غرفة عجمان تشارك في منصة "اصنع في الإمارات"

عجمان في 2 مايو /وام/ تشارك غرفة عجمان، في منصة اصنع في الإمارات، ضمن جناح حكومة عجمان، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري في مركز أدنيك أبوظبي.

وتهدف المشاركة إلى دعم وتعزيز الصناعات الوطنية، والترويج لإمارة عجمان كمركز صناعي مستدام يوفر فرصاً استثمارية متنوعة، إلى جانب إبراز منتجات وخدمات الإمارة وتوسيع الشراكات واستكشاف أسواق جديدة.

كما تسعى الغرفة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية المختلفة، والاطلاع على أحدث الممارسات والتقنيات في مجال الإنتاج.