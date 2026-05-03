الدوري الفرنسي .."لانس" يتعادل مع "نيس" و "ميتز" يهبط للدرجة الثانية

باريس في 3 مايو/وام/ تعادل فريق لانس 1 / 1 أمام نيس ،مساء السبت ، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم .

ومنح التعادل نقطة ثمينة لنيس، ليوسع الفارق بينه وبين أوزير، صاحب المركز المؤهل لملحق الهبوط، إلى ست نقاط قبل جولتين من نهاية المسابقة. أما لانس، فبقى رصيده 64 نقطة، ولم ينجح في استغلال تعثر منافسه باريس سان جيرمان حامل اللقب، والمتصدر برصيد 70 نقطة بالتعادل مع لوريان في وقت سابق من يوم السبت.

و ضمن منافسات الجولة 32 أيضا فاز فريق موناكو على مضيفه ميتز 2-1 ، وبهذه الخسارة هبط ميتز للدرجة الثانية .

و رفع موناكو رصيده إلى 54 نقطة ليقفز للمركز السادس متخطياً مارسيليا (53 نقطة) بعد سقوطه أمام نانت في وقت سابق اليوم بنتيجة 3-0، في حين تجمد رصيد ميتز عند 16 نقطة في ذيل الترتيب بالمركز الثامن عشر متخلفًا بفارق سبع نقاط عن نانت، صاحب المركز السابع عشر.

ومع بقاء فارق النقاط الست، تبقى المنافسة مشتعلة بين باريس سان جيرمان ولانس في ظل تبقي ثلاث مباريات للفريقين، منها مواجهة مباشرة بينهما على ملعب لانس يوم 13 مايو، ستكون فاصلة في حسم هوية البطل.

وقبلها سيلعب لانس على أرضه أمام نانت يوم الجمعة المقبل، بعدها بيومين يستقبل باريس سان جيرمان منافسه بريست على ملعب حديقة الأمراء.

