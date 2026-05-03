البنية التحتية المتطورة تقود الإمارات إلى صدارة الوجهات الرياضية العالمية

دبي في 3 مايو /وام/ تُشكّل منظومة البنية التحتية الرياضية المتكاملة في دولة الإمارات ركيزةً أساسيةً لدعم التميز الرياضي، واستقطاب كبرى الفعاليات الدولية، وتعزيز حضور الدولة على خريطة الرياضة العالمية، عبر منشآت متطورة تجمع بين الابتكار والاستدامة والتنوع.

وتتصدر حلبة مرسى ياس واجهة هذه المنظومة بوصفها نموذجاً متقدماً للمنشآت الرياضية متعددة الاستخدام، إذ تستضيف الحلبة سنوياً سباق جائزة أبوظبي الكبرى ضمن بطولة الفورمولا 1، إلى جانب سلسلة من الفعاليات الرياضية والترفيهية التي تمتد على مدار العام، ما يجعلها منصة عالمية تجمع بين الرياضة والسياحة والترفيه.

وتتميز الحلبة بمرافق متكاملة تشمل مناطق ضيافة حديثة، ومركزاً متطوراً لإدارة السباقات، وبنية تحتية رقمية تسهم في تعزيز تجربة الجماهير والمتسابقين، فضلاً عن قدرتها على استضافة بطولات متنوعة في رياضات المحركات وفعاليات مجتمعية ورياضية مختلفة.

وفي سياق متصل، يبرز استاد هزاع بن زايد كأحد أبرز المعالم الرياضية الحديثة، ليس فقط على مستوى الدولة، بل عالمياً، لا سيما بعد اختياره أفضل ملعب رياضي في العالم عام 2014، في إنجاز يعكس التميز في التصميم والابتكار الهندسي.

ويجمع الاستاد بين الهوية المعمارية المستلهمة من البيئة المحلية والتقنيات الحديثة، ما يجعله نموذجاً متقدماً للملاعب الذكية القادرة على استضافة كبرى البطولات القارية والدولية.

ويتميز الاستاد بتجهيزات تقنية متطورة تشمل أنظمة تبريد حديثة، ومرافق متكاملة للجماهير، وبنية تحتية رقمية متقدمة، ما يعزز جودة تجربة المشجعين واللاعبين على حد سواء، ويؤكد قدرة الإمارات على تطوير منشآت رياضية تضاهي أفضل المرافق العالمية.

وإلى جانب هذه الصروح، تضم الدولة مجموعة واسعة من المجمعات الرياضية المتكاملة، من أبرزها مجمع حمدان بن محمد الرياضي، الذي يُعد من أكبر المرافق المغطاة متعددة الاستخدام في المنطقة، ويحتوي على مسابح أولمبية وصالات مجهزة لاستضافة البطولات الدولية، إضافة إلى مدينة زايد الرياضية التي تمثل أحد أهم المراكز الرياضية الشاملة، وتضم استاداً رئيسياً ومرافق متعددة تخدم مختلف الألعاب.

وفي إمارة الفجيرة، يشكل مركز زايد الرياضي دعامة أساسية لتطوير الرياضات الفردية والقتالية، بفضل ما يوفره من تجهيزات حديثة أسهمت في استضافة بطولات دولية، وعززت من حضور الإمارة على الساحة الرياضية العالمية.

وفي قطاع الفروسية، تواصل الإمارات تعزيز ريادتها من خلال بنية تحتية عالمية تشمل مضمار ميدان ومضمار جبل علي، اللذين يستضيفان سباقات دولية كبرى، أبرزها كأس دبي العالمي، فيما توفر ميادين القدرة، مثل قرية الإمارات العالمية للقدرة وقرية دبي الدولية للقدرة، بيئة متكاملة لتنظيم البطولات وفق أعلى المعايير.

وتمثل ميادين الهجن في المرموم والوثبة نموذجاً يجمع بين الحفاظ على الموروث الثقافي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، من خلال استخدام الأنظمة الذكية في إدارة السباقات، وتوفير بنية متكاملة تدعم الملاك والمشاركين.

وعلى صعيد كرة القدم، تبرز أيضاً منشآت حديثة مثل استاد آل مكتوم بعد تحديثه، واستاد محمد بن زايد، واستاد آل نهيان، كمراكز رياضية متكاملة تتميز بالجاهزية الفنية والتنظيمية، بما يؤهلها لاستضافة مباريات قارية ودولية كبرى.

وفي إطار تنوع البنية التحتية، تضم الإمارات مرافق متخصصة للرياضات الجليدية، ومراكز عالمية للجولف والتنس، من بينها ملعب الإمارات للجولف، إضافة إلى أندية الرياضات المائية المنتشرة على امتداد السواحل، والتي توفر بيئة مثالية لممارسة وتطوير الألعاب البحرية.

وتؤكد هذه الجاهزية قدرة الإمارات على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى على مدار العام، في ظل تكامل الخدمات والبنية التقنية، ما جعلها وجهة مفضلة للاتحادات الدولية والفرق العالمية لإقامة البطولات والمعسكرات، ويعزز دورها كمحور رئيسي في الاقتصاد الرياضي العالمي.

وأكد أحمد راشد الكعبي، المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن المرافق الرياضية في الدولة تتمتع بمواصفات عالمية وإمكانات كبيرة، مشيراً إلى الجاهزية المستمرة لمدينة دبي الدولية للقدرة لاستضافة مختلف السباقات.

وأوضح أن فرق العمل نجحت في التعامل بكفاءة مع تقلبات الطقس وهطول الأمطار خلال الفترة الماضية، مع الحفاظ على جاهزية الميدان واستمرارية العمل دون توقف، ما أسهم في استئناف السباقات وخروجها بصورة مميزة.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالله سيف البادي، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه، أن مجمع زايد الرياضي في الفجيرة يمثل نموذجاً متقدماً للمنشآت الرياضية في الدولة، مشيراً إلى استضافته نسخة قياسية من الدوري العالمي لشباب الكاراتيه، ما يعكس جاهزية البنية التحتية وقدرتها على استقطاب أحداث عالمية كبرى.

بدوره، أكد عادل الفلاسي، المدير التنفيذي لبطولة دبي للجواد العربي، أن البنية التحتية المتطورة تمثل أحد أبرز عوامل نجاح الفعاليات الرياضية، مشيراً إلى أن استضافة البطولات في مواقع متعددة الاستخدام مثل مركز دبي التجاري العالمي تسهم في تعزيز جودة التنظيم، وتوفير بيئة متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.