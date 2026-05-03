"برشلونة" يهزم "أوساسونا" ويقترب من حسم لقب الدوري الاسباني

مدريد في 3 مايو /وام/ بات فريق برشلونة على بعد نقطة واحدة فقط من حسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، وذلك بعد فوزه على مضيفه أوساسونا بنتيجة 2-1 مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 34 من المسابقة.

وقبل أربع مباريات ‌على نهاية الموسم، يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 88 نقطة، بفارق 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب ‌المركز الثاني، الذي يحل ضيفا على إسبانيول غدا الأحد . أما أوساسونا تجمد رصيده عند 42 نقطة في المركز العاشر .

وفي باقي المباريات فاز أتليتكو مدريد على مضيفه فالنسيا 2-0 . وتغلب فياريال على ضيفه ليفانتي 5 ـ 1. وفاز أتليتك بلباو على مضيفه ألافيس 4 ـ 2 .

