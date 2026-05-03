صادرات الصناعات الدفاعية التركية تلامس مليار دولار في أبريل

إسطنبول في 3 مايو /وام/ بلغت قيمة صادرات الصناعات الدفاعية التركية 962 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضي .

و ذكر رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية خلوق غورغون ،يوم السبت، إن قطاع الصناعات الدفاعية والطيران في تركيا واصل نموه خلال أبريل ، حيث بلغت قيمة الصادرات 962 مليون دولار ، في حين وصل هذا الرقم إلى مليارين و871 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل ، ما يمثل زيادة بنسبة 28 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتشمل الصادرات الدفاعية التركية منظومات متنوعة أبرزها الطائرات المسيرة والمركبات المدرعة والأنظمة الإلكترونية الدفاعية .

