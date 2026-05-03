الجيش الموريتاني ينفي عبور مقاتلين من مالي ويؤكد السيطرة الكاملة على الحدود

نواكشوط في 3 مايو /وام/ نفت قيادة الأركان العامة للجيوش الموريتانية ،يوم السبت، وجود تحركات لمقاتلين قاموا بعبور حدود البلاد قادمين من مالي مؤكدة استعداد القوات المسلحة للتصدي بكل حزم لأي تطور محتمل في الأوضاع.

ووصفت قيادة الأركان العامة للجيوش الموريتانية في بيان صحفي بثته الوكالة الموريتانية للأنباء ، مثل هذه المزاعم أنها تندرج ضمن محاولة للتضليل من أجل بث ما أسمته بالبلبلة والنيل من القوات المسلحة الموريتانية.

وأكد البيان أن موريتانيا تمارس سيطرة كاملة على عموم ترابها الوطني خاصة في المناطق الحدودية ولن تسمح بحدوث أي نشاط معاد وهو ما لم يتم تسجيله بعد.

