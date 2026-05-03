شركة "سبيريت ايرلاينز" الأمريكية توقف عملياتها و تعلن إفلاسها

واشنطن في 3 مايو /وام/ أعلنت شركة الطيران الامريكية "سبيريت ايرلاينز"،يوم السبت، وقف كامل عملياتها تمهيدا لإجراءات التصفية ،بعد فشلها في الحصول على خطة إنقاذ حكومية لمواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف أسعار الوقود و غيرها من التحديات .

وذكرت "سبيريت ايرلاينز" التي تعاني من ضائقة مالية استمرت عدة سنوات في بيان أنه تم إلغاء جميع الرحلات الجوية ولم تعد خدمة العملاء متاحة، وذلك تمهيدا لاجراء تصفية منظمة لعملياتها.

واضاف البيان أنه ورغم جهود الشركة فإن الارتفاع الكبير في أسعار النفط والضغوط الأخرى على الأعمال أثرت بشكل كبير على التوقعات المالية ،و نظرا لعدم توافر أي تمويل إضافي لم يكن أمام "سبيريت" خيار سوى البدء في إجراءات التصفية.

من جهته قال وزير النقل الامريكي شون دافي في مؤتمر صحفي السبت إن ادارة الرئيس دونالد ترامب بذلت جهدا كبيرا لإيجاد سبيل للحيلولة دون توقف عمليات الشركة الا أنها لم تنجح في تحقيق ذلك.

