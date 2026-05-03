تعادل " نابولي" يقرب "إنتر ميلان" من لقب الدوري الإيطالي

روما في 3 مايو /وام/ فقد نابولي نقطتين ثمينتين بتعادله السلبي مع مضيفه كومو ،مساء السبت،ضمن الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي، ليمنح إنتر ميلان فرصة الاقتراب خطوة كبيرة من حسم اللقب، إذ بات بحاجة إلى نقطة واحدة فقط من مبارياته الأربع المتبقية.

ورفع نابولي رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن إنتر المتصدر، بينما أصبح رصيد كومو 62 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين عن مراكز التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وفي بقية مباريات الجولة، يوم السبت،، فاز أودينيزي على تورينو (2-0)، وتعادل أتلانتا مع جنوى سلبياً، فيما تغلب ليتشي على بيزا (2-1).

و تستكمل مباريات الجولة غداً ، حيث يلتقي بولونيا مع كالياري، وساسوولو مع ميلان، ويوفنتوس مع فيرونا، وإنتر مع بارما، وتختتم بعد غد الاثنين الجولة بمباراتي كريمونيزي مع لاتسيو، وروما مع فيورنتينا.

