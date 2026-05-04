ترامب يعلن بدء تحرير سفن عالقة في مضيق هرمز صباح الإثنين

واشنطن في 4 مايو/ وام/ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن واشنطن ستبدأ صباح غد "الإثنين" تنفيذ جهود تهدف إلى تحرير سفن عالقة في مضيق هرمز.

ووصف ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال" هذه الجهود بأنها بادرة إنسانية، مشيرا إلى أن سفنا عالقة أوشكت إمداداتها الغذائية والمستلزمات الأساسية على النفاد.

وأضاف في منشوره: "من أجل مصلحة إيران والشرق الأوسط والولايات المتحدة، أبلغنا هذه الدول بأننا سنرشد سفنها ​للخروج بأمان من ‌هذه الممرات المائية ​المقيدة، حتى تتمكن من مواصلة أعمالها ​بحرية وكفاءة".

- خلا -