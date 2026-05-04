إعلان تفاصيل قرعة كأس آسيا 2027 والإمارات في المستوى الثاني

الرياض في 4 مايو/ وام/ أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم، عن تفاصيل مراسم سحب قرعة نهائيات كأس آسيا 2027، المقررة في 9 مايو الجاري بمدينة الدرعية في المملكة العربية السعودية، بمشاركة 24 منتخباً، من بينها منتخب الإمارات الذي جاء في المستوى الثاني.

وتُقام مراسم القرعة في قصر سلوى التاريخي بحي الطريف، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

ويخوض منتخب الإمارات غمار البطولة ضمن منتخبات المستوى الثاني بجانب منتخبات قطر والعراق والأردن وعُمان وسوريا، وفقاً للتصنيف الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم في الأول من أبريل، ما يعزز من حظوظه في خوض منافسات متوازنة في دور المجموعات.

ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد الاسيوي، يتم توزيع المنتخبات المشاركة على أربعة مستويات، بواقع 6 منتخبات في كل مستوى، قبل سحبها إلى ست مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، حيث ضم المستوى الأول منتخبات السعودية (المستضيف)، واليابان، وإيران، وجمهورية كوريا، وأستراليا، وأوزبكستان.

فيما جاءت في المستوى الثالث منتخبات البحرين وتايلاند والصين وفلسطين وفيتنام وطاجيكستان، بينما يضم المستوى الرابع منتخبات قرغيزستان وجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية وإندونيسيا والكويت وسنغافورة، إضافة إلى الفائز من مواجهة لبنان واليمن التي ستقام في 4 يونيو 2026 لتحديد المقعد الأخير.

وستشهد البطولة مشاركة 24 منتخباً، تم تأكيد تأهل 23 منها بعد تصفيات امتدت ثلاث سنوات، واختتمت في مارس الماضي، فيما يبقى مقعد واحد قيد الحسم.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة في 7 يناير 2027 على استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض، الذي يتسع لنحو 72 ألف متفرج، ضمن ثمانية ملاعب موزعة على مدن الرياض وجدة والخبر.