الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الإمارات

عمّان في 5 مايو/ وام/ أدان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية.وأكّد رفضه واستنكاره هذه الاعتداءات التي تمثّل انتهاكًا سافرًا لسيادة دولة الإمارات وتصعيدًا خطيرًا وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيانٍ تضامنَ الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.

