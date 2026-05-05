شرطة أبوظبي تشارك في انطلاق أسبوع المرور الخليجي

أبوظبي في 4 مايو/ وام/ شاركت شرطة أبوظبي في فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار "أعبر بأمان"، والتي تنظمها وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، بالشراكة مع مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل"، وبالتعاون مع القيادات العامة للشرطة بالدولة وعدد من الشركاء الإستراتيجيين.

وحضر حفل الافتتاح اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء سالم علي مبارك الشامسي، الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء محمد ضاحي الحميري مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي والعميد حسين أحمد الحارثي، رئيس مجلس المرور الاتحادي، والدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، إلى جانب أعضاء مجلس المرور الاتحادي، وممثلون عن الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالقطاع المروري.

وشهد حفل الافتتاح، الذي أقيم في فندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، تكريم الشركاء الإستراتيجيين، من بينهم مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل"، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وهيئات الطرق والمواصلات، وشركة الاتحاد للقطارات، ومواصلات الإمارات، وجمعية ساعد، وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات.

كما تم تكريم مريم سيف محمد المزروعي، وعلي راشد بن غليظة القمزي، ضمن مبادرة "السائق المثالي"، لعدم ارتكابهما مخالفات مرورية أو التسبب في حوادث لمدة خمس سنوات متتالية.

وافتتح اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، المعرض المصاحب، الذي تضمن عرض مجموعة من المبادرات والتقنيات الحديثة، حيث عرضت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الروبوت التوعوي "صقر"، إلى جانب عرض لعبة "أمن الطرق" لتعزيز الوعي المروري.