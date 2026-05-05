الشارقة للتراث يشارك في معرض الرباط الدولي للنشر والكتاب 2026

الرباط في 5 مايو/ وام/ يشارك معهد الشارقة للتراث، في معرض الرباط الدولي للنشر والكتاب 2026 الذي تستمر فعالياته حتى 10 مايو الجاري عبر برنامج متنوّع .

ويُقدم جناح المعهد أكثر من 1200 عنوان في مجالات التراث الثقافي الإماراتي والخليجي والعربي والعالمي .

وأكد سعادة الدكتور عبدالعزيز المُسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، أن مشاركة المعهد في معرض الرباط الدولي للنشر والكتاب هذا العام تكتسب أهمية خاصة، لتزامنها مع اختيار الرباط عاصمة عالمية للكتاب 2026، مشيراً إلى أن هذا الحضور يجسد عمق العلاقات الثقافية العربية، ويعكس تنامي الاهتمام المشترك بالتراث بوصفه ركيزة للهوية.

وأوضح أن المعهد يواصل منذ سنوات إبراز التراث المغربي، بما يحمله من تنوّع وثراء، من خلال نشر أعمال معرفية متخصصة، وتسليط الضوء على الباحثين والكتّاب المغاربة، ضمن رؤية ثقافية شاملة تسعى إلى الاحتفاء بالمنجز العربي وتعزيز حضوره في المشهد الفكري.وهو ما يتجلى من خلال الندوات الفكرية واللقاءات العلمية وتقيع الكتب المصاحبة للمعرض.

وأضاف أن المشاركة تأتي امتداداً لجهود المعهد في دعم الثقافة العربية، عبر إصدارات نوعية ومشروعات معرفية، إلى جانب تنظيم الندوات واللقاءات العلمية وتواقيع الكتب، بما يسهم في ترسيخ حضور الكتاب العربي، وصون الموروث الثقافي، ونقله إلى الأجيال المقبلة برؤية معاصرة.