بدر جعفر: قوة الاقتصاد الإماراتي تقوم على منظومة تعاونية متكاملة

أبوظبي في 5 مايو / وام / أكد سعادة بدر جعفر المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع إن الاستثمار الأجنبي المباشر هو ثقةٌ خارجية أما الاستثمار المحلي فهو قناعة ويقين وطنيَّيْن .

وقال في كلمته الرئيسية في معرض "اصنع في الإمارات 2026" : في حين إن الاستثمار الأجنبي بطبيعته متغير يبقى الاستثمار المحلي راسخ الجذور لا تهزه التقلبات ولا تزعزعه الصعاب.

وتطرق في كلمته إلى الأداء الاستثماري اللافت الذي سجلته دولة الإمارات العام الماضي إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 45.6 مليار دولار .

وشدّد على أن قوة الاقتصاد الإماراتي تقوم على منظومة تعاونية متكاملة تكون فيها الحكومة الذراع التوجيهي التمكيني، أما الشركات العائلية التي تشكل أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي و80% من القوى العاملة الوطنية - فدورها يكون بتكثيف الكم وتوسيع النطاق والتأثير حيث تسهم الصناديق السيادية بالعمق والاستدامة .