"روما" يفوز على "فيورنتينا" و"لاتسيو" يهزم "كريمونيزي" بالدوري الإيطالي

روما في 5 مايو /وام/ فاز فريق روما على فيورنتينا 4-0 ،الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبهذا الفوز رفع روما رصيده إلى 64 نقطة في المركز الخامس مع استمراره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل لدوري أبطال أوروبا ، فيما يحتل فيورنتينا المركز السادس عشر برصيد 37 نقطة بعد أن ضمن البقاء في الدوري للموسم الجديد.

وفي مباراة أخرى أقيمت اليوم حقق لاتسيو الفوز على مضيفه كريمونيزي 2 ـ 1، وبذلك رفع لاتسيو رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثامن، بفارق أربع نقاط خلف أتالانتا صاحب المركز السابع.. و تجمد رصيد كريمونيزي عند 28 نقطة في المركز الثامن عشر .

