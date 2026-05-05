الرئيس الفرنسي: الضربات الإيرانية التي استهدفت منشآت مدنية في الإمارات غير مبررة ولا مقبولة

باريس في 5 مايو /وام/ أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الضربات الإيرانية التي استهدفت منشآت مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، يوم الإثنين، غير مبررة وغير مقبولة.

وقال ماكرون في منشور عبر منصة "إكس"، إن فرنسا ستواصل، دعم حلفائها في الإمارات وفي المنطقة، للدفاع عن أراضيهم.

وأكد أن تحقيق حل دائم للصراع يظل رهيناً بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حرية الملاحة، فضلاً عن إبرام اتفاق قوي يوفر الضمانات الأمنية اللازمة لدول المنطقة ،مشيراً إلى أن هذه الضمانات يجب أن تتضمن مواجهة التهديدات المرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي الإيراني، وكذلك الأنشطة الرامية إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

