أحمد بن حميد: قواتنا المسلحة صمام أمان الوطن ودرعه المتين

عجمان في 6 مايو/ وام/ أكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، أن القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، هي صمام أمان الوطن ودرعه المتين، وحصنه الحصين، الذي يحفظ مقدراته ويصون مسيرة التنمية الشاملة.

وأضاف في كلمة له بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة : "يسعدني في هذه المناسبة الوطنية أن أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله" وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا".

وقال : "لقد كان تاريخ السادس من مايو لعام 1976 يوماً مفصلياً في مسيرة دولتنا، حيث انتقلت إلى مرحلة جديدة من التكامل والتماسك، عززت بها قدرتها على مواجهة التحديات وصون سيادتها، وأسهمت بترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الذي ننعم به اليوم".

وأضاف : "أثبتت قواتنا المسلحة خلال 5 عقود كفاءة متقدمة في الدفاع عن الوطن، لا سيما بالآونة الأخيرة حيث قدمت نموذجا عالميا فريداً بالجاهزية والاحترافية في التعامل والتصدي للعدوان الإيراني الآثم، مستندة إلى منظومة متكاملة من قوة والانضباط، فأفشلت تلك الاعتداءات، وترسخت بفضلها دعائم الأمن والاستقرار".

وقال :"نستذكر في هذه المناسبة الوطنية الغالية، بكل إجلال تضحيات أبنائنا في القوات المسلحة، الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، مؤكدين أن الدفاع عن دولة الإمارات شرف وواجب، وأنّ راية الاتحاد ستظل خفاقة بفضل عزيمة رجالها وإخلاصهم".

وأضاف : "نجدد في هذه المناسبة اعتزازنا بتضحيات جنودنا البواسل الذين يواصلون أداء واجبهم بكل إخلاص وتفانٍ، لتبقى راية الإمارات خفاقة ترفرف في العلياء، ويظل وطننا آمنا مستقراً بقيادته الرشيدة وأبنائه الأوفياء".