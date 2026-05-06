دبي لكرة السلة: مشروعنا طموح وحصد الألقاب الأوروبية على رأس الأولويات

دبي في 5 مايو /وام/ أكد كليمان بريبيليتش، قائد فريق دبي لكرة السلة، أن مشروع النادي يُعد من أبرز المشاريع الرياضية في أوروبا خلال السنوات الـ25 الأخيرة، مشيراً إلى أن العمل الجماعي داخل المنظومة، من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية، يمثل ركيزة أساسية للنجاح.

وأوضح بريبيليتش في تصريحات له، أن حمل شارة القيادة يمثل محطة مهمة في مسيرته، مؤكداً حرصه على تقديم نموذج إيجابي داخل الملعب وخارجه، بما يدعم طموحات الفريق في مشاركاته القارية، خاصة في رابطة كرة السلة الأدرياتيكية والدوري الأوروبي لكرة السلة.

ويواصل فريق دبي لكرة السلة مشواره في منافسات رابطة الدوري الأدرياتيكي، حيث يستعد لخوض الدور ربع النهائي في موسمه الثاني، بعد أن حقق إنجازاً لافتاً بوصوله إلى نصف النهائي في مشاركته الأولى العام الماضي.

وأشار بريبيليتش إلى أن الأجواء الإيجابية والدعم الجماهيري الكبير في دبي يشكلان دافعاً مهماً للفريق، لافتاً إلى أن التنوع الثقافي في المدينة أسهم في بناء قاعدة جماهيرية واسعة خلال فترة قصيرة، خاصة مع الحضور المميز في صالة كوكا كولا أرينا.

وانضم اللاعب السلوفيني إلى صفوف دبي لكرة السلة الموسم الماضي، بعد مسيرة حافلة مع عدد من الأندية الأوروبية الكبرى في كرة السلة.

وأضاف أن اللعب على أرض دبي يمنحه أفضلية واضحة، في ظل الدعم الجماهيري الذي انعكس إيجاباً على النتائج، معرباً عن تطلعه لمواصلة هذا الزخم خلال المرحلة المقبلة.

وشدد بريبيليتش على أن تمثيل دبي ودولة الإمارات في البطولات القارية مسؤولية كبيرة، تتطلب العمل المستمر لإثبات القدرة على المنافسة، معرباً عن طموحه في قيادة الفريق لتحقيق أول ألقابه، ومواصلة البناء للموسم الثالث على التوالي.

وكان نادي دبي لكرة السلة قد اختتم الشهر الماضي مشاركته الأولى التاريخية في الدوري الأوروبي لكرة السلة، كأول فريق عربي يخوض منافسات هذه البطولة القارية إلى جانب نخبة الأندية الأوروبية.