محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي: توحيد القوات المسلحة مناسبة وطنية خالدة

الشارقة في 5 مايو /وام/ قال الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد إن ذكرى توحيد القوات المسلحة مناسبة وطنية خالدة نستحضر فيها بكل فخر واعتزاز قرار التوحيد التاريخي الذي شكّل حجر الأساس في بناء قوة عسكرية موحّدة قادرة على حماية مكتسبات دولة الإمارات وصون سيادتها وإنجازاتها .

وأضاف الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي بهذه المناسبة : " في هذه الذكرى المجيدة نعبّر عن بالغ تقديرنا وامتناننا لرجال قواتنا المسلحة البواسل الذين يواصلون أداء واجبهم الوطني بكل إخلاص وتفانٍ داخل الدولة وخارجها حاملين رسالة السلام ومدافعين عن الحق ومساهمين في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجا عالميا في الأمن والتنمية".

وأكد أن ما وصلت إليه قواتنا المسلحة من تطور وكفاءة عالية يعكس حجم الدعم الذي توليه قيادتنا الحكيمة لهذا القطاع الحيوي إيماناً منها بدوره المحوري في حماية مسيرة التنمية الشاملة.