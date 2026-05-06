معهد الشارقة للتراث يشارك في " اصنع في الإمارات 2026"

الشارقة 5 مايو / وام / يشارك معهد الشارقة للتراث في منتدى ومعرض اصنع في الإمارات 2026 بحضور رئيسه سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم ومدير المعهد سعادة أبوبكر الكندي.

يسعى المعهد في ظل تركيز الحدث على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة إلى استكشاف آفاق جديدة لتوظيف التقنيات الرقمية في حفظ التراث وترويجه بما يفتح مجالات أوسع للاستثمار في الصناعات الثقافية ويعزز من حضور الهوية الوطنية في بيئات الإنتاج المستقبلية.

وتتيح المشاركة للمعهد الانخراط في حوارات مع قادة الصناعة والمستثمرين واستكشاف فرص التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة بما يسهم في تطوير مشاريع نوعية تربط بين التراث والصناعة وتدعم حضور الشارقة كمركز ثقافي واقتصادي متكامل.