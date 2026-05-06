مركز مواهب يشارك فى"اصنع في الإمارات 2026"

أبوظبي في 5 مايو/ وام/ حقق مركز مواهب التابع لدائرة التمكين الحكومي في أبوظبي منذ عام 2025 نتائج نوعية في إطار دعمه سوق العمل في إمارة أبوظبي عبر إسهامه في مساعدة أكثر من 10 آلاف باحث عن عمل، تمكن أكثر من 6 آلاف منهم من الحصول على فرص وظيفية في قطاعات متعددة، وفي مقدمتها القطاع الصناعي، بما يعكس أثر البرامج والمبادرات التي ينفذها المركز في تأهيل الكفاءات الوطنية وربطها باحتياجات سوق العمل.

وأكد سعادة الدكتور عبدالله الشمري المدير التنفيذي لقطاع تمكين المواهب في الدائرة أن مركز مواهب التابع للدائرة يشارك في اصنع في الإمارات 2026 بالتعاون مع مجموعة من الشركاء والشركات الوطنية التي يعمل معها ويدعمها عبر تزويدها بكفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على الإسهام الفاعل في نمو القطاع الصناعي.

وأوضح الشمري في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) أن من بين هذه الجهات مبادلة والسند وستراتا والإمارات العالمية للألمنيوم، إلى جانب عدد من المؤسسات الوطنية الأخرى العاملة في القطاعات الحيوية.

وأضاف أن تمكين المواهب الوطنية يمثل المسار الأهم لبناء قيادات قادرة على الإسهام في مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما القطاع الصناعي الذي يشكل أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.