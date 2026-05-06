هزاع المنصوري يلهم الأجيال خلال "اصنع في الإمارات 2026"

أبوظبي في 5 مايو/وام/ سلط هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي خلال مشاركته في منتدى اصنع في الإمارات 2026 الضوء على أهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتحفيز الأجيال الجديدة على الإسهام في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعات المستقبل.

ونوه المنصوري مدير طاقم رواد الفضاء، بمركز محمد بن راشد للفضاء في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات بمشاركة مركز محمد بن راشد للفضاء في اصنع في الإمارات 2026 التي تعكس التطور المتسارع الذي حققته دولة الإمارات في قطاع الصناعات الفضائية، وتجسد قدرة الكفاءات الوطنية على تحويل الطموح إلى إنجازات نوعية تمتد من الأرض إلى الفضاء.

وقال إن المركز يستعرض خلال مشاركته في المعرض مجموعة من النماذج والمشروعات التي تمثل جانباً من الصناعات الفضائية التي جرى تطويرها داخل الدولة، وفي مقدمتها محمد بن زايد سات، الذي يتضمن عدداً من المكونات المصنعة محلياً بالتعاون مع شركاء استراتيجيين من داخل الدولة، شملت الكوابل والألواح الإلكترونية، إلى جانب عرض مكونات من MBZ-SAT وEtihad-SAT، بما يعكس اتساع قاعدة التصنيع الوطني في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن المنصة تعرض عدداً من المقتنيات التي رافقت مهمتي طموح زايد 1 وطموح زايد 2، ومن بينها منتجات إماراتية حملت إلى الفضاء، مثل التمر والعسل، إلى جانب مقتنيات رمزية وثقافية اصطحبها رواد الفضاء، شملت المصحف الشريف ومواد توثيقية وكتابات شارك بها الجمهور، في خطوة تعكس ارتباط الإنجاز الفضائي بالهوية الوطنية والثقافية للدولة.

وأشار إلى أن الحضور في «اصنع في الإمارات» يحمل دلالة خاصة، إذ يبرز كيف أصبحت الصناعات الوطنية جزءاً من مسيرة الإمارات نحو المستقبل، مؤكداً أن آفاق هذا القطاع لا حدود لها، سواء على الأرض أو في الفضاء.

وأوضح أن مهمته الفضائية في عام 2019 شكلت محطة تاريخية في مسيرة الدولة، إذ كانت أول مهمة فضائية إماراتية يشارك فيها رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، ومثلت شرفاً وطنياً كبيراً له بتمثيل دولة الإمارات في هذه المهمة التي استمرت سبعة أيام.

وقال إنه أجرى خلال المهمة أكثر من 15 تجربة علمية، وتحدث باللغة العربية من محطة الفضاء الدولية للمرة الأولى، وشارك العالم صوراً التقطها لدولة الإمارات والوطن العربي وكوكب الأرض، في تجربة جسدت حضور الإمارات في المحافل العلمية والفضائية العالمية.

وأكد أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء يواصل تحقيق إنجازاته النوعية، مشيراً إلى أن الدولة تمتلك اليوم أربعة رواد فضاء، وأنها نفذت مهمتين فضائيتين حتى الآن، مع استمرار العمل على برامج ومشروعات جديدة تعزز مكانة دولة الإمارات في قطاع الفضاء العالمي.