200 حرفي يستعرضون إبداعاتهم في جناح وزارة الثقافة بـ"اصنع في الإمارات"

أبوظبي في 5 مايو /وام/ أكدت سعادة أسماء الحمادي، الوكيل المساعد المكلف لقطاع تنمية المبدعين في وزارة الثقافة، أن الوزارة تعمل على تعزيز حضور الحرف الإماراتية والحفاظ عليها من خلال دمجها في الصناعات الحديثة وتمكين الحرفيين والمبدعين.

وقالت الحمادي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش فعاليات منصة "اصنع في الإمارات 2026"، إن مشاركة القطاع الثقافي في الفعاليات، ومنها "اصنع في الإمارات"، تأتي بهدف إبراز الحرف الإماراتية والحفاظ عليها، إلى جانب تطويرها عبر إدخالها في مسارات الصناعات الحديثة، مشيرة إلى أن الحرف شكلت تاريخياً أحد المرتكزات الأساسية التي انطلقت منها الصناعات الحديثة.

وأضافت أن دور الوزارة يركز على صون الحرف التقليدية وتطويرها، عبر تمكين الحرفيين والمبدعين من إعادة توظيفها بطرق مبتكرة، لافتة إلى أن الجناح يعكس هذا التوجه من خلال عرض نماذج تجمع بين الممارسات التقليدية والمنتجات المعاصرة التي نستخدمها في حياتنا اليومية.

وأوضحت الحمادي أن الجناح يضم أكثر من 200 حرفي، يقدمون أعمالهم من خلال ممارسات حية للحرف التقليدية، أو عبر منتجات إبداعية تم تطويرها باستخدام التقنيات المتقدمة.

وفي سياق متصل، كشفت الحمادي عن توقيع أكثر من خمس اتفاقيات خلال أول يومين من الفعالية، تستهدف دعم وتمكين الحرفيين، لا سيما في القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجامعات لإجراء أبحاث تسهم في تطوير الحرف باستخدام أدوات حديثة، من بينها تقنيات الذكاء الاصطناعي.