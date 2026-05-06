عبد الرحمن العور: النسيج المجتمعي لدولة الإمارات قصة نجاح إنسانية

دبي في 5 مايو / وام /قال معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة إن النسيج المجتمعي لدولة الإمارات يعكس قصة نجاح إنسانية تقوم على التعايش والتكافل بين مختلف الجنسيات والثقافات، وأكد أن العمال يشكلون جزءًا أصيلًا من المجتمع ويسهمون بجهودهم في بناء وتنمية الوطن، وتحرص الدولة من جانبها على ترسيخ قيم الاحترام وصون الكرامة الإنسانية، بما يعزز شعور الانتماء والاستقرار، ويجعل من يوم العمال مناسبة للتقدير والوفاء لكل من يشارك في مسيرة التنمية بروح الأسرة الواحدة.

جاء ذلك خلال حضور معاليه ، بطولة "كأس تحدي القوى العاملة" التي أقيمت مساء أمس على استاد زايد للكريكت بأبوظبي، بالتعاون بين الوزارة وأبوظبي كريكت سبورتس هب، ومجلس أبوظبي الرياضي، وذلك في إطار الفعاليات الاحتفالية الواسعة التي تشهدها مختلف مناطق الدولة بمناسبة "اليوم العالمي للعمال" ، تحت شعار "أسرة واحدة ..وطن واحد".

وهنأ معاليه الفائزين في البطولة مشيدا بمستوى التنافس الذي شهدته والتفاعل اللافت من قبل المنشآت وهو ما يؤكد حرص القطاع الخاص على توفير بيئة العمل المحفزة للعمال .

وأشاد بشركاء الوزارة في القطاعين الحكومي والخاص في تنظيم الفعاليات الاحتفالية بيوم العالمي للعمال ومن ضمنها الأنشطة الرياضية التي من شأنها المساهمة في جهود تعزيز جودة حياة العاملين وتوفير بيئة داعمة للرفاهية والنشاط الرياضي الذي يشكل منصة مهمة للتنافس الايجابي وتعزيز قيم التسامح والتعايش واكتشاف الطاقات والمواهب الكامنة لدى العمال.

وشهدت البطولة تكريم الفائزين والعديد من الفعاليات ومنها سحوبات على جوائز قيّمة مخصصة للمشاركين والجمهور وذلك بحضور عدد كبير من المسؤولين من مختلف القطاعات في الدولة وسفراء عدة دول، إلى جانب حضور جماهيري لافت من العمال.

وأبرزت الأجواء الحماسية للبطولة أمس، روح الفريق الواحد والتنوع الثقافي الذي تتميز به دولة الإمارات، ومستوى الرضا، والاندماج في صفوف العمال، فضلا عن الحماسة التي شهدتها المسابقات، وحفل التكريم، وتوزيع الجوائز التي من ضمنها مبالغ مالية مجزية، وهدايا قيمة، من ضمنها سيارة.

وتعكس البطولة نموذجاً ناجحاً للشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الرياضية في الدولة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع متماسك ينعم أفراده بفرص متكافئة للحياة الكريمة والتطور والاستقرار.