جناح الإمارات يشهد حضوراً لافتاً في أول أيام معرض الدفاع والطيران 2026 بإسطنبول

إسطنبول في 5 مايو / وام / شهد الجناح الوطني لدولة الإمارات في اليوم الأول من مشاركته بالمعرض الدولي للدفاع والطيران 2026SAHA، بإسطنبول فى تركيا إقبالاً كبيراً من الوفود الدولية، وقادة القطاع، وممثلي أبرز الشركات العالمية العاملة في مجالات الدفاع والأمن.

تأتي مشاركة الجناح بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي "توازن"، وبتنظيم مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، ليجسد التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي في قطاعي الدفاع والطيران، وبناء شراكات صناعية نوعية.

وإلى جانب الإقبال اللافت في اليوم الافتتاحي على الجناح الوطني لدولة الإمارات من كبار القادة العسكريين والوفود الدولية في قطاعي الدفاع والأمن، قام ممثلو وفود رفيعة المستوى في قطاعات الدفاع والأمن من دول عدة بزيارة للجناح.

وأبدى عدد من المسؤولين اهتماماً بالاطلاع على أحدث الأنظمة والحلول التي تستعرضها الشركات الإماراتية الرائدة في قطاع الدفاع والأمن، بما في ذلك "إيدج جروب"، وشركة جينيريشن 5 (Generation 5)، ومجموعة إيه أيه إل.

وعقدت شركة كابيتال للفعاليات، الذراع المتخصصة في إدارة الفعاليات التابعة لمجموعة "أدنيك"، عدداً من الاجتماعات للترويج للدورة المقبلة من معرض الدفاع الدولي (آيدكس) ومعرض الدفاع البحري (نافدكس) لعام 2027، إضافة إلى معرض الأنظمة غير المأهولة (يومكس) ومعرض المحاكاة والتدريب (سيمتكس) المقرر عقدهما في عام 2028، وذلك بهدف استقطاب مشاركين من أسواق جديدة.