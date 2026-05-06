بلدية الفجيرة و"هولسيم" العالمية تدعمان الاستدامة البيئية وإدارة النفايات

أبوظبي في 5 مايو /وام/ وقعت بلدية الفجيرة وشركة "جيوسايكل ويست ريسيكلينج" التابعة لمجموعة "هولسيم" العالمية، مذكرة تفاهم استراتيجية بحضور هيئة الفجيرة للبيئة كشريك استراتيجي، في خطوة تعكس توجهاً نحو ترسيخ حلول متقدمة ومستدامة لإدارة النفايات وتعزيز كفاءة المنظومة البيئية في الإمارة.

وقع المذكرة على هامش فعاليات معرض "اصنع في الإمارات 2026"،سعادة المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، و علي سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة "هولسيم" في الإمارات وعمان.

تهدف المذكرة إلى إعداد دراسة متكاملة لإرساء منظومة حديثة لإدارة النفايات البلدية الصلبة ومخلفات البناء والهدم في إمارة الفجيرة، بما يسهم في رفع كفاءة الاستدامة البيئية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود الطرفين لتبني حلول بيئية مبتكرة تدعم تحسين جودة الحياة، وتواكب توجهات دولة الإمارات نحو بناء مستقبل أكثر استدامة.