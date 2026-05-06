"إرثي" يشارك في"اصنع في الإمارات"

أبوظبي 5 مايو/وام/يشارك مجلس إرثي للحرف المعاصرة في الدورة الخامسة من معرض "اصنع في الإمارات" ضمن جناح الحرفيين بالتعاون مع وزارة الثقافة في خطوة تعكس توجهه نحو ترسيخ الحرف كجزء من منظومة الإنتاج الوطني والاقتصاد الإبداعي.

تأتي هذه المشاركة وهي الثانية للمجلس في المعرض لتؤكد دوره في إعادة تقديم الحرف التقليدية ضمن سياق معاصر يواكب تطلعات السوق ويسهم في توسيع آفاقها أمام جمهور أوسع من المهتمين وصناع القرار والمستثمرين .

وتشكل المشاركة منصة استراتيجية للتعريف بإمكانات الحرفيات وتسليط الضوء على منتجات قائمة على مهارات متوارثة تترجم اليوم إلى أعمال تصميمية ذات قيمة اقتصادية وثقافية وذلك في إطار مسيرة المجلس منذ عام 2015 التي أسهمت في بناء شبكة تضم أكثر من 840 حرفية من أكثر من 12 دولة ضمن برامج تدريبية وتبادلية تدعم استدامة الحرف وتوسع حضورها الاقتصادي والثقافي.

ويستعرض المجلس مجموعة مختارة من المنتجات الحرفية التي تم تطويرها عبر برامج متخصصة تجمع بين الحرف الإماراتية مثل التلي والسفيفة ورؤى تصميمية معاصرة بالشراكة مع مصممين دوليين بما يعزز جاذبيتها في الأسواق المحلية والعالمية ويعكس منهج المجلس في تحويل الحرفة إلى منتج قابل للتطوير والتسويق حيث وصلت منتجاته إلى منصات دولية في باريس وميلانو وشنغهاي.

وأكدت سعادة ريم بن كرم مدير عام مجلس " إرثي " أن المشاركة تجسد رؤية تمكين الحرفيات وتعزيز دور الحرف كقطاع اقتصادي واعد يسهم في نمو الاقتصاد الوطني مشيرة إلى تنظيم أكثر من 60 ورشة خلال عام 2024 استفاد منها نحو 1400 مشارك.