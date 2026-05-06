أكاديمية الشارقة للنقل البحري تحصل على حزمة اعتمادات دولية جديدة

الشارقة في 5 مايو / وام / أعلنت أكاديمية الشارقة للنقل البحري عن حصولها على اعتمادات دولية جديدة لبرامج البكالوريوس في خطوة نوعية تعزز مكانتها كمؤسسة رائدة في التعليم والتدريب البحري على مستوى دولة الإمارات والمنطقة.

شملت الاعتمادات الجديدة البرامج الأكاديمية بكالوريوس النقل البحري وهو معتمد من معهد الهندسة البحرية والعلوم والتكنولوجيا (MarEST) في المملكة المتحدة و بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة البحرية وهو معتمد من معهد الهندسة البحرية والعلوم والتكنولوجيا (MarEST) في المملكة المتحدة و بكالوريوس إدارة اللوجستيات البحرية وسلاسل الإمداد وهو معتمد من المعهد المعتمد للوجستيات والنقل (CILT) في المملكة المتحدة

ويعد كل من (MarEST) و (CILT) من أبرز الهيئات المهنية العالمية حيث يضم معهد الهندسة البحرية والعلوم والتكنولوجيا أكثر من 22,000 عضو في أكثر من 120 دولة ويُعنى بتطوير المعايير المهنية في مجالات الهندسة والعلوم البحرية فيما يركز المعهد المعتمد للوجستيات والنقل على تعزيز كفاءة الممارسات المهنية في مجالات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والنقل من خلال تقديم شهادات احترافية متقدمة.

وقال الدكتور هاشم الزعابي مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري :" يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة أكاديمية الشارقة للنقل البحري كمركز إقليمي للتميز في التعليم البحري ومن خلال مواءمة برامجنا مع المعايير الدولية نعمل على تأهيل خريجينا للمساهمة بفاعلية في دعم نمو قطاعي الاقتصاد البحري والأزرق في دولة الإمارات وعلى المستوى العالمي".

وعلى المستوى الوطني تعمل الأكاديمية تحت إشراف واعتماد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال مفوضية الاعتماد الأكاديمي حيث جددت الأكاديمية مؤخراً ترخيصها المؤسسي لمدة أربع سنوات مما يؤكد التزامها الكامل بمعايير التعليم العالي في الدولة.

وبالتوازي مع إنجازاتها الأكاديمية تواصل الأكاديمية تعزيز دورها مركزا إقليميا للتدريب البحري من خلال اعتمادها مركز تدريب بحريا معتمدا حيث تقدم برامج تدريبية قائمة على الكفاءة ومتوافقة مع المعايير الدولية بما في ذلك اعتمادها كمركز تدريب معتمد من جمهورية ليبيريا وجمهورية بنما لتوفير برامج تدريب وشهادات متخصصة للبحارة والمهنيين في القطاع البحري.

ويضمن هذا الإنجاز حصول خريجي الأكاديمية على مؤهلات معتمدة محلياً ومعترف بها دولياً ما يعزز فرصهم في الحصول على الاعتماد المهني والعمل في الأسواق العالمية ويدعم مساهمة الأكاديمية في تطوير قطاعي النقل البحري والاقتصاد الأزرق بما يتماشى مع التوجهات العالمية التي تقودها المنظمة البحرية الدولية.