سهيل المزروعي : قواتنا المسلحة رمز الوحدة والسيادة

أبوظبي في 5 مايو / وام/ أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن ذكرى توحيد القوات المسلحة تمثل محطة وطنية جسدت قوة الاتحاد ووحدة القرار، وتعد رمزاً للوحدة والسيادة الوطنية ، مشيراً إلى ما تحققه القوات المسلحة من إنجازات نوعية في ظل الظروف الراهنة.

وقال معاليه في تصريح له بهذه المناسبة الوطنية إن القوات المسلحة تتمتع بجاهزية عالية وقدرة كبيرة على حماية المكتسبات الوطنية وصون أمن الوطن واستقراره.

وأضاف معاليه أن القوات المسلحة أثبتت كفاءتها في إدارة التحديات باحترافية وكفاءة، مدعومة ببنية متطورة وتكامل مؤسسي راسخ، بما يعكس مكانتها المرموقة ودورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار.