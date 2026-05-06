رئيس المحكمة الإتحادية العليا/ توحيد القوات المسلحة يجسّد تكامل منظومة الدولة

أبوظبي في 5 أبريل/وام/ قال معالي محمد حمد البادي الظاهري رئيس المحكمة الإتحادية العليا إن ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية تجسّد تكامل منظومة الدولة، حيث تتلازم سيادة القانون مع الجاهزية الدفاعية في حماية الوطن وصون مكتسباته، مؤكدًا أن التنمية المستدامة لا تنفصل عن الأمن، وأن ازدهار الاقتصاد واستقرار المجتمع يقومان على بيئة آمنة تحكمها قواعد قانونية واضحة تعزّز الثقة وتدعم استمرارية الأعمال.

وأشار في كلمة له بمناسبة اليوبيل الذهبي لتوحيد القوات المسلحة إلى أن القوات المسلحة، من خلال التزامها بعقيدة قائمة على احترام القانون وصون كرامة الإنسان، تؤدي دورًا محوريًا في ترسيخ هذه البيئة، فيما يمثل جنودها ركيزة أساسية لا تقتصر على حماية الحدود، بل تمتد إلى حماية مسار التنمية وتعزيز قيم الانضباط والمسؤولية في المجتمع، بما يسهم في بناء نموذج وطني متكامل قائم على العمل المؤسسي والتكامل بين الجهات، ويعكس قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين القوة الرادعة والأهداف التنموية، وترسيخ مكانتها دولةً آمنة ومستقرة تدعم النمو والازدهار، سائلين الله أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق قواتنا المسلحة في أداء رسالتها النبيلة.