مدير مالية عجمان: توحيد القوات المسلحة ركيزة الأمن والتنمية في الإمارات

عجمان في 6 مايو/ وام/ قال سعادة مروان آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان، إن ذكرى توحيد القوات المسلحة تُعد مناسبة وطنية خالدة تحتفي فيها دولة الإمارات العربية المتحدة بصدور قرار وطني تاريخي أنار دروب المستقبل الواعد بالخير والعطاء، وسطر صفحة مشرقة في تاريخ الدولة.

وأضاف سعادته، في كلمة له بمناسبة الذكرى الخمسين لتوحيد القوات المسلحة الإماراتية، أننا نقف بكل فخر واعتزاز أمام قرار تاريخي شكّل حجر الأساس لمنظومة دفاعية وطنية متكاملة، وأرسى دعائم دولة منيعة في وجه التحديات، أصيلة في هويتها وراسخة في سيادتها.

وأكد أن الأمن والاستقرار اللذين أرستهما قواتنا المسلحة على مدى نصف قرن كان لهما دور محوري لم يقتصر على حماية المكتسبات فحسب، بل امتد ليكون الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية الشاملة والنمو الاقتصادي التي تشهدها دولة الإمارات. فلا ازدهار بلا أمان، ولا تنمية مستدامة بلا استقرار، وقد كانت قواتنا المسلحة ولا تزال الضامن الأمين لهذه المعادلة الوطنية.

وأوضح آل علي أنه، انطلاقاً من هذا المفهوم، تحتفي دائرة المالية في عجمان بهذه المناسبة بوصفها فرصة للتأمل في عمق العلاقة الوثيقة بين القوة الدفاعية والتمكين الاقتصادي، إذ إن الاستقرار الذي صانته قواتنا المسلحة عاماً بعد عام أتاح لمؤسسات الدولة أن تبني وتخطط وتنجز بثقة وطمأنينة.

وتقدم سعادته بأسمى آيات التهنئة والتبريكات بهذه المناسبة إلى القيادة الرشيدة، وإلى أبطال قواتنا المسلحة ومنتسبيها الذين يجسدون يوميا معاني الولاء والفداء والانتماء.